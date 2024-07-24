السدود المائية المغربية تسجل انخفاضًا ملحوظًا بمستويات المياه

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قال عدد من الخبراء بالمجال المائي إن السدود المائية المغربية سجلت مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في مستويات المياه، حيث فقدت 0.13% من إجمالي مياهها فقط خلال الـ4 أيام الأخيرة، ويأتي هذا التراجع في ظل تواصل الأزمة المائية التي يشهدها المغرب منذ سنوات.



وأضاف الخبراء - وفقًا للبيانات الرسمية لوزارة التجهيز والماء المغربية - أنه على الرغم من جهود الحكومة لمواجهة أزمة المياه، فإن الوضع لا يزال مقلقًا خاصة في ظل الوضع الحالي غير المطمئن وأيضًا في ظل تسجيل السدود المائية في المغرب انخفاض مستويات المياه بشكل مستمر.



وأوضحوا أن نسبة ملء السدود بلغت فقط 29.14% أي ما يعادل 4 مليارات و697 مليون م3 مقابل تسجيل نسبة الملء في الوقت ذاته العام الماضي بنسبة 29.91%.