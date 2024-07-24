التواجد الميدانى والتواصل مع الإعلام .. أبرز توجيهات محافظ قنا لأعضاء المجلس التنفيذى

قنا صابر سعيد

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميدانى في الشارع، والتواصل المستمر مع المواطنين، والتعرف على مشاكلهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد .

وشدد محافظ قنا، خلال الاجتماع على ضرورة عقد المجلس التنفيذى بشكل شهري كأداة فعالة لتقييم إحتياجات المحافظة، ومتابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية، فضلا عن تقييم مستوى الأداء، و إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة، ووضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالجهاز الإدارى للمحافظة، موجها بضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، كونها منبرا توعويا مهما، وإمداده بما يكفي من المعلومات ينعكس على تعريف المواطنين بالحقائق وتفاديا للشائعات.

وطالب محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية، بضرورة استحداث مكتب داخل المديريات الخدمية والوحدات المحلية لخدمة المواطنين، لتخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدتهم في حل المشكلات.

ومن جانبه قال محافظ قنا، أنه حريص على وضع مؤشرات لتقييم الأداء لكافة أعضاء المجلس التنفيذى، من خلال قياس مدي سرعة الاستجابة الفورية لطلبات المواطنين وكذا التواجد الميداني المستمر، والتواصل مع وسائل الاعلام لتسليط الضوء علي حجم الانجازات، التي من شأنها تنوير المجتمع و نقل المعلومات والأخبار بطريقة صحيحه و سريعة وفعالة، مما يساعد في توعية الجمهور وتشكيل الرأي العام.