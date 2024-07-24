اليوم السابع
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التحالف الوطنى بالقليوبية يحتفل بانتهاء امتحانات الثانوية العامة.. صور

الأربعاء، 24 يوليو 2024 01:29 م
التحالف الوطنى بالقليوبية يحتفل بانتهاء امتحانات الثانوية العامة.. صور التحالف الوطنى يحتفل بانتهاء امتحانات الثانوية العامة
كتب محمد عبد الرازق

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تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفلت أمانة التحالف الوطني بمحافظة القليوبية، بانتهاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، وذلك من خلال مبادرة "Right Next to you" التي هدفت إلى دعم الطلاب والطالبات خلال فترة الامتحانات.

وحرصت المبادرة، التي استمرت طوال فترة الامتحانات، على تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب، من خلال توفير بيئة هادئة للدراسة، وتقديم وجبات خفيفة، وتنظيم فعاليات ترفيهية، بالإضافة إلى توزيع أدوات الدراسة.

وتُوجت المبادرة بحفل ختامي بهيج، حيث تم توزيع الهدايا على المتفوقين، كما تم إجراء سحب على جوائز قيمة شملت أظرفًا مالية بقيمة 500 جنيه مصري، وهدايا متنوعة، وشنتط هاندباج، ونوت بوك، وكابات، وماجات.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التزامه بدعم كافة مبادرات دعم التعليم، إيمانًا منه بأهمية الاستثمار في بناء الأجيال القادمة.

خلال الحفل
خلال الحفل
 
الهدايا
الهدايا
 
جانب من الحفل
جانب من الحفل
 
الهدايا للمتفوقين
الهدايا للمتفوقين
 
خلال الاحتفال
خلال الاحتفال
 
الهدايا (2)
الهدايا
 
التحالف الوطنى
التحالف الوطنى






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