البابا تواضروس الثانى يلتقي مجالس كنائس الخليج

كتب: محمد الأحمدى

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، مساء أمس الثلاثاء، مجالس كنائسنا بدول الخليج (الإمارات - عُمان - البحرين - قطر) بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس.

وألقى قداسة البابا كلمة روحية لمجالس كنائس الخليج، ناقش خلالها مجريات العمل الإداري والتنظيمي داخل المجالس واستمع لرؤاهم واستفساراتهم، وألقى عليهم كلمة تعليمية من خلال الآية "وَأَمَّا غَايَةُ الْوَصِيَّةِ فَهِيَ الْمَحَبَّةُ مِنْ قَلْبٍ طَاهِرٍ، وَضَمِيرٍ صَالِحٍ، وَإِيمَانٍ بِلاَ رِيَاءٍ.( ١ تي ١: ٥) حيث أشار إلى أن معلمنا القديس بولس الرسول وضع فى هذه الآية خلاصة الحياة والخدمة المسيحية، لافتًا إلى أن غاية الحياة مع الله، وغاية الكنيسة هي:

1- المحبة من قلب طاهر.

2- ضمير صالح.

3 - إيمان بلارياء.

واختتم بدعوة الجميع لقياس أنفسهم كل يوم على هذه المعايير وأن يجاهدوا لكي يسيروا على هذا المنهج المتكامل.



لقاء قداسة البابا مع المجلس



مجلس كنائس الخليج خلال لقاء البابا تواضروس