الأمم المتحدة: 26 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد في السودان

كتبت: هند المغربي

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الغذائي في السودان، حيث يعاني حوالي 26 مليون شخص من الجوع الحاد.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، إن معاناة الناس تتفاقم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات الوصول إليها، وتأثير الصراع في الشهر الماضي، ارتفع سعر الغذاء المحلي بنسبة 16 في المائة مقارنة بشهر مايو، وهو أيضا أعلى بنسبة 120 في المائة مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي. ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

وأضاف "ستيفان دوجاريك" أنه من المتوقع أن تزداد معاناة الناس سوءا مع بدء موسم الأمطار فمعبر الطينة الحدودي - الذي يُستخدم لنقل البضائع من تشاد إلى منطقة دارفور - غير متاح حاليا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، مشيرا إلى أن العديد من الطرق في الجزء الجنوبي من السودان غير سالكة أيضا.

وتابع: "يواجه الناس في السودان السيناريو الأسوأ، ويحتاج المجتمع الإنساني بشكل عاجل إلى الوصول عبر جميع الطرق الممكنة لتجنب المزيد من التدهور في الوضع، مؤكدا أن التمويل الإضافي ضروري أيضا، فحتى اليوم لم يتم تمويل النداء الإنساني للسودان إلا بنسبة 30 في المائة".