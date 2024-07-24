اعترافات لصوص مواسير وحدات التكييف بالقاهرة: نفذنا 3 جرائم بأسلوب الفك

كتب سليم على

أدلى 3 أشخاص باعترافات تفصيلية، أمام جهات التحقيق فى القاهرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة مواسير النحاس الخاصة بوحدات التكييف الخارجية فى منطقة عابدين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سابقة باسلوب الفك، مؤكدين أنهم يراقبون المنازل للتأكد من خلوها من السكان ومن ثم وضع خطة لتنفيذ جرائمهم، مستخدمين أدوات فى فك مواسير النحاس الخاصة بوحدات التكييفات الخارجية، وبيعها لعميلهم سيئ السمعة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة عابدين بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.