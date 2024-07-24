اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يوليو 2024 11:59 ص
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استمرار حبس عصابة التنقيب عن الآثار داخل عقار فى الخليفة 15 يوماً

الأربعاء، 24 يوليو 2024 11:26 ص
استمرار حبس عصابة التنقيب عن الآثار داخل عقار فى الخليفة 15 يوماً جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي بمحكمة جنوب القاهرة حبس 6 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار في منطقة الخليفة، والذى أسفر عن وفاة شخص.

وكشفت تحقيقات النيابة تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات إخطارا باستقبال جثة أحد الأشخاص، بالانتقال والفحص تبين أن المتوفى عامل، لقى مصرعه نتيجة صعق كهربائى حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وأشارت التحقيقات إلى أن التحريات كشفت عن وجود 6 أشخاص، بصحبة المتوفى تم ضبطهم واعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وعثر بداخل إحدى الغرف على حفرة بعمق حوالى 4 أمتار، وأرشدوا عن مكان أدوات الحفر والتنقيب، وأقروا بأنه حال قيام المتوفى بتوصيل دائرة كهربائية لإنارة الحفرة صعقه التيار الكهربائى، مما أدى لوفاته.


 







الاثار

التنقيب عن الاثار

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التنقيب غير المشروع عن الآثار




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