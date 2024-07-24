ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 39 ألفا و145 شهيدا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39.145 شهيدًا و90.257 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 55 شهيدا و110 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية.

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلى المروحى اليوم الأربعاء، حى تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وسط تحليق مكثف فى سماء المنطقة، وقصف منزلا فى منطقة الجرن شمال قطاع غزة أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأطلقت قوات الاحتلال، النار على شاحنة مساعدات في خان يونس، وأصابت سائقها بجروح، قرب مستشفى السلام، بينما كانت في طريقها لنقل سلال غذائية لصالح منظمة المطبخ العالمي المركزي.

وأكد أفراد من العاملين أن المنظمة نسقت مع قوات الاحتلال ووافقت على مرور الشاحنة ورغم ذلك تعرضت لإطلاق نار، علما بأن قوات الاحتلال، كانت قد استهدفت منظمة المطبخ العالمي المركزي في الثاني من أبريل 2024، ما أسفر عن مقتل سبعة من طاقمها.

وفي وسط القطاع، استهدف طيران الاحتلال الحربي مخيم البريج، كما أطلقت آلياته النار على شمال المخيم، ومنطقة وادي غزة وشمال شرق مخيم النصيرات، فيما أطلق الاحتلال طائرات مسيرة "كواد كابتر" في مناطق متفرقة من مخيم النصيرات وسط إصدارها لأصوات صراخ وبكاء.