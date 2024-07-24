إيلون ماسك ينفى تقديم 45 مليون دولار شهريا لدعم حملة ترامب

واشنطن (أ ش أ)

نفى رجل الأعمال الأمريكى إيلون ماسك، الأنباء التى ترددت عن تبرعه بنحو 45 مليون دولار شهريا لمجموعة دعم لحملة الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الرئاسى دونالد ترامب.

وكتب إيلون ماسك - على موقع "إكس" (تويتر سابقا) - "لم أعلن مطلقا تبرعي بمبلغ 45 مليون دولار شهريا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب".

يذكر أنه في مارس الماضي، قال ماسك - الذي تقدر ثروته بنحو 252 مليار دولار بحسب موقع مجلة فوربس، إنه لن يدعم ماليا أي مرشح.

يشار إلى أنه بعد وقت قصير من الهجوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن ماسك، دعمه له في سباق الرئاسة الأمريكية المقبلة.