إصابة 4 فى انقلاب سيارة على الطريق الزراعى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق، عقب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص من مستقلى السيارة بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الشرقى، ووجود مصابين، تم رفع أثار الحادث من على الطريق، وتمت إعادة حركة السير على الطريق، عقب توقفه جزئيا.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام أنه أثناء سير السيارة ربع نقل " قيادة المدعو محمود ع ت 35سنة سائق ومقيم بناحية دائرة المركز اختلت عجلة القياده بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة مما أدي لإنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق.

نجم عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة " كدمات بفروة الرأس "مستقلي السيارة ممدوح س س 32 سنة نجار ومقيم دائرة المركز " كدمات وسحجات بالظهر "، وألبرت ن ص ج 25 سنة نجار ومقيم دائرة المركز " سحجات بالذراعين " ، وليد ح ش 24 سنة نجار ومقيم دائرة المركز " كدمات بالقدم اليمني " وتم نقلهم لمستشفي دار السلام المركزي وتحويل الأول لمستشفي سوهاج الجامعي.

وقال قائد بسؤال السيارة والمصابين بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية، سلامتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.