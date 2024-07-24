أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة تجبر 150 ألف فلسطينى على الفرار من خان يونس

كتبت: هند المغربي

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المزيد من المدنيين فروا من أجزاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة في أعقاب أمر إخلاء أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلية وما تلاه من تكثيف للأعمال العدائية في تلك المنطقة.

وأفاد المكتب الأممي في آخر تحديث له بأن حوالى 150 ألف شخص فروا من مناطق في خان يونس وفقا للعاملين في المجال الإنساني معربا عن القلق إزاء الفاصل الزمني القصير بين إلقاء المنشورات التي تطلب من الناس المغادرة، وتصعيد العمليات العسكرية، وهو ما شكل خطرا كبيرا على الفارين، وكمثال على ذلك بلغت تلك الفترة الفاصلة حوالي ساعة فقط.

وقال المكتب الأممي إن بعض من فروا كانوا يتحركون دون أي متعلقات، كما تسبب التصعيد الفوري للأعمال العدائية في أن يـَعلق العديد من الناس في المنطقة التى شملها الإخلاء، وشمل ذلك أناسا حركتهم محدودة وأفراد عائلاتهم الذين يساعدونهم.

ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن كل أمر إخلاء يربك حياة الناس ويجبرهم على الانتقال إلى مناطق لا تتوافر بها الخدمات الأساسية على الإطلاق حيث الوصول محدود للغاية للمأوى أو الرعاية الصحية أو الصرف الصحي وغير ذلك من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.