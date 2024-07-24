أكسيوس: أعضاء بالكونجرس يرسلون خطابا لنتنياهو يطالبونه بوقف إطلاق النار فى غزة

إبراهيم حسان

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، أن أعضاء بالكونجرس أرسلوا خطابا لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يطالبونه بالتركيز في خطابه على وقف إطلاق النار فى غزة والإفراج عن المحتجزين، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بإصابة جنديين بجراح خطيرة في معارك جنوبي غزة.

وقالت منسقة الأمم المتحدة في لبنان: "نأمل أن يؤدى اتفاق الهدنة في قطاع غزة إلى إنهاء الأعمال القتالية على الحدود بين لبنان وإسرائيل".

أضافت: "إساءة تقدير الموقف على امتداد الحدود بين لبنان إسرائيل قد يؤدي إلى حرب تشمل المنطقة بأكملها".

وفي السياق، أكد الدفاع المدني بقطاع غزة، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي منع النازحين القادمين من الشمال إلى اتجاه الجنوب، مطالبًا السكان بعدم التوجه إلى المناطق الجنوبية حفاظًا على سلامتهم من القصف الإسرائيلي.