اليوم السابع
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أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-7-2024 أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 24 يوليو 2024 11:08 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-7-2024 أمام الجنيه المصرى عملات - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-7-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 52.38 جنيه للشراء، 52.54 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.86 جنيه للشراء، 12.90 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.31 جنيه للشراء.

48.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.38 جنيه للشراء.

52.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.24 جنيه للشراء.

62.49  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.87 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.31 جنيه للشراء.

158.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.14 جنيه للشراء.

13.18 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.26 جنيه للشراء.

13.27 جنيه للبيع.

 







أسعار العملات

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الريال

سعر الدرهم اليوم

أسعار العملات مقابل الجنيه




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