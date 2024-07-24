أسرة "طلاب من أجل مصر" تهنئ محافظ الإسماعيلية الجديد وتبحث مبادرات مجتمعية

الإسماعيلية - صبرى غانم

زار وفد من أسرة "طلاب من أجل مصر" اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية الجديد، لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه المنصب، وفى بداية اللقاء قدم الطلاب التهنئة للواء أكرم جلال، متمنيين له التوفيق والسداد فى المهمه الموكلة إليه.

ثم أدار محافظ الإسماعيلية حوار مع الطلاب حول دور الشباب فى بناء المجتمع والمساهمة فى التنمية، واستمع المحافظ إلى مقترحات الطلاب لعقد مبادرات مجتمعية على مستوى المحافظة.

وفى هذا السياق، صرح الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الزيارة تأتى فى إطار التزام طلابنا بمسؤولياتهم المجتمعية، وإيماناً من إدارة الجامعة بأهمية دور الشباب فى تطوير مجتمعاتهم، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تدعم التعاون الوثيق بين المؤسسات التعليمية والقيادات التنفيذية."

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكداً أن طلابنا يظهرون دائماً حرصهم على التواصل مع قيادات الدولة والمشاركة فى الأنشطة الوطنية.

كما وجه " عبد النعيم" التهنئة لمحافظ الإسماعيلية متمنياً أن تشهد المحافظة تحت قيادة مزيد من التطوير والازدهار.

وواصل الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث التهنئة للواء أكرم جلال، مشيداً بالتعاون البناء بين المحافظة والجامعة، متمنياً مزيد من التعاون فى المجالات البحثية التى تخدم إقليم القناة وسيناء.

كما أكد الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، على أهمية مثل هذه الزيارات فى تنمية الوعى السياسى والاجتماعى لدى الطلاب، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تساهم فى إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

بينما أوضح الدكتور محمد الباز، المنسق العام لأسرة "طلاب من أجل مصر"، أن الأسرة تسعى دائماً إلى تعزيز التواصل القيادات التنفيذية بالمحافظة، دعماً للمشاركة الفعّالة فى المبادرات المجتمعية التى تساهم فى التطوير .