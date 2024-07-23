اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 03:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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10 نساء بارزات فى تاريخ السياسة الأمريكية.. صور

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 03:00 ص
10 نساء بارزات فى تاريخ السياسة الأمريكية.. صور نساء بارزات فى تاريخ السياسة الأمريكية

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دور مهم يتنامى للنساء في قيادة الولايات المتحدة حيث أسهمت بعضهن في تشكيل السياسات الداخلية والخارجية والمجتمعية للبلاد.

إليك أبرز 10 نساء ساهمن في أدوار بارزة في البيت الأبيض وشغلن مناصب قيادية بالمؤسسات الأمريكية:

 

مارثا واشنطن (1789-1797):

كانت مارثا واشنطن أول سيدة أولى للولايات المتحدة وأدت دورًا اجتماعيًا مهمًا في تشكيل الصورة العامة للمرأة في البيت الأبيض.

مارثا
 

 

جينيت رانكين (1916 - 1940):

كانت أول امرأة تنتخب للكونجرس الأمريكي في 1916، حيث شغلت منصبها قبل أن تحصل النساء على حق التصويت.

جينيت
 

 

إليانور روزفلت (1933-1945):

أعادت تعريف دور السيدة الأولى من خلال مشاركتها النشطة في السياسة وحقوق الإنسان، وكانت سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

إليانور
 

 

جاكلين كينيدي (1961-1963):

اشتهرت بتجديد وتجميل البيت الأبيض، وجلبت ثقافة الفن والتاريخ إلى المقدمة من خلال استضافة حفلات موسيقية ومعارض فنية.

جاكلين
 

 

هيلاري كلينتون (1993-2001):

أصبحت أول سيدة أولى تنتخب لمجلس الشيوخ الأمريكي، ثم وزيرة للخارجية، وكانت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2016.

هيلارى
 

 

كوندوليزا رايس (2005-2009):

كانت أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تشغل منصب مستشارة الأمن القومي ووزيرة الخارجية.

كوندوليزا
 

ميشيل أوباما (2009-2017):

ركزت على قضايا الصحة والتعليم من خلال مبادرات مثل "Let's Move!" لمحاربة السمنة لدى الأطفال و"Reach Higher" لتعزيز التعليم العالي.

ميشيل
 

نانسي بيلوسي (2007-2011.. 2019-2023):

كانت أول امرأة تشغل منصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وهو ثالث أعلى منصب في الحكومة الأمريكية.

نانسى
 

 

سوزان رايس (2013-2017):

شغلت منصب مستشارة الأمن القومي في إدارة أوباما، وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

سوزان
 

 

كامالا هاريس (2021-حتى الآن):

هي أول امرأة وأول شخص من أصل جنوب آسيوي وأفريقي يشغل منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة. ورشحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتخلفه عقب قرار انسحابه من سباق البيت الأبيض.

كامالا
 

 







البيت الابيض

الولايات المتحدة

كامالا هاريس

نانسي بيلوسي

ميشيل أوباما

كوندوليزا رايس




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