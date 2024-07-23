وكيل صحة الدقهلية يجتمع مع مديرى الإدارات استعدادا لانطلاق مبادرة 100 يوم صحة

الدقهلية - سارة الباز

عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مديرى الإدارات الصحية، ومنسقى المبادرات الرئاسية فى الإدارات الصحية، ومسئولى طب الأسرة بالادارات، وقيادات المديرية؛ استعدادا لانطلاق أعمال مبادرة 100 يوم صحة.

حضر الاجتماع الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائى، والدكتور تامر الطنبولى، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات.

وصرح وكيل الوزارة بأن المبادرة ستنطلق أول أغسطس المقبل بفرق ثابتة داخل الوحدات، وأخرى متحركة مع توافر كافة مستلزمات التشغيل، والواقيات الشخصية.

وأكد خلال الاجتماع على ضرورة التواجد المستمر بمواقع العمل، وتكثيف المرور الميدانى، والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع الأطقم الطبية فى أماكن عملها، ونشر فرق التوعية بالخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، والخدمات الصحية المقدمة، والوصول بتلك الخدمات للأماكن الغير مخدومة بالوحدات الصحية، والعزب، والنجوع، والتركيز على جودة الأداء، وحسن استقبال، ومعاملة المترددين.

وأشار الدكتور تامر الطنبولى إلى أنه قد تمت مناقشة مدى توافر الأدوية والمستلزمات ومتابعة فرق حملة 100 يوم صحة الثابتة والمتنقلة خلال الاجتماع، وتذليل أية معوقات لسير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها فوراً، وتلافى السلبيات بشكل فورى.