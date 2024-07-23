وضع ملصقات على مركبات التوك توك بشوارع بسيون بتوحيد تعريفة الركوب بـ5جنيهات

الغربية – مصطفى عادل

قاد المحاسب إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حملة مكبرة بشوارع المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرور، لإلزام مركبات التوك توك بتوحيد تعريفة الركوب، بشوارع المدينة، من خلال وضع ملصقات على واجهة التوك توك بالتعريفة المقررة.

وخلال الحملة، تم استيقاف عدد كبير من مركبات التوك توك، ووضع ملصقات بتوحيد تعريفة الركوب بـ5جنيهات، بهدف تطبيقها على جميع السائقين، مما يوفر مزيدًا من العدالة المالية للركاب.

فى ذات السياق تابع رئيس مدينة بسيون استكمال أعمال الرصف بشارع المتيت بطول 1200م2 وعرض 7م، وشارع البروة لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.