وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات ملتقي فتيات الصعيد

كتبت ياسمين يحيى

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات ملتقي فتيات الصعيد، تحت شعار "صوتهن ...قوة"، لإلقاء الضوء علي إنجازات المرأة في كافة المجالات، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور الدكتورة داليا عاطف - عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة رشا حسن - نائب رئيس الإدارة المركزية للتوعية المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتورة رانيا يوسف - مستشار التدريب بالمجلس العربي الأفريقي، سمية بهاء -عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة بالمنيا، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات الوزارة .

انطلقت الفعاليات بعرض فيلم توضيحي لأهم إنجازات الفتيات في مجتمع الصعيد ، وتمكينهن في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والقضاء على اغلب المشاكل المجتمعية التي كانت تمثل عائق أمام الفتيات ، وتم عرض جهود الدولة في تنمية المرأة تحت رعاية ودعم فخامة السيد رئيس الجمهورية، وعرض بعض النماذج الملهمة والناجحة من فتيات الصعيد والحديث عن قصص النجاح.

في كلمته، أوضح وزير الشباب والرياضة إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمرأة، مشيرًا إلي أهمية الملتقي في إلقاء الضوء علي الفتاة المصرية في الصعيد وما تقدمه من إنجازات ومساهمات في بيئتها المجتمعية ذات الطبيعة الخاصة، ودور الوزارة في تنفيذ المشروعات والبرامج المختلفة للفتيات، وأهمية عرض النماذج الملهمة للفتيات التي استطاعن ان تكون بطلات لقصص من الكفاح والنجاح ، ليكن قدوة لغيرهن ، مما يعكس الاهتمام بمكانة المرأة في المجتمع ، مؤكداً علي دعم الوزارة للمرأة في شتي المجالات ، قائلا :" المرأة استطاعت أن تغير الصورة الذهنية لفتيات الصعيد بتعليمهم ومشاركتهم الفعالة في كافة أنشطة المجتمع فهي العطاء الدائم للمجتمع.

وتناول الملتقي جلسة حوارية حول تمكين المرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة للدكتورة داليا عاطف عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتناولت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ الدور المجتمعي للمرأة والثناء على أنشطة وزارة الشباب والرياضة التي تدعم المرأة، ثم تحدثت عن إستراتيجية تمكين المرأة، وحول التثقيف المالي تناولت الدكتورة رشا حسن نائب رئيس الإدارة المركزية للتوعية المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، فيما تحدثت الدكتورة رانيا يوسف مستشار التدريب بالمجلس العربي الأفريقي ببني سويف عن العلاج بالفن التشكيلي لفتيات ذوي الإعاقة واقامة ملتقيات للحرف اليدوية.