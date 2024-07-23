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هيئة الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 10:50 ص
هيئة الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة والموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد .


وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.

 







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