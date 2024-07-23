نصائح ومحاذير لمرضى التهاب القولون المتقرح من الأطفال والمراهقين

كتبت مروة محمود الياس

التهابات القولون التقرحي عند الأطفال مشكلة يعاني منها الكثير منهم، لا يوجد علاج تام وشافي تماما من هذا الالتهاب ولكن هناك بعض النصائح التي تخفف من الأعراض الظاهرة والمزعجة له، ومن أهم وأبرز هذه الخطوات هو النظام التغذوي للطفل الذي يجب أن ان يكون متوازن وداعم للوقاية من التهابات القولون.

وفقا لتقرير نشر في موقع ماديسين هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن التهاب القولون التقرحي يصيب بعض الأطفال والمراهقين أيضا، فى مراحلهم المختلفة، يمكنهم التغلب على أعراض هذا المرض من خلال الاهتمام بالوجبات الصحية والحصول على الاحتياجات الغذائية بشكل كامل ومثالى.



من أبرز النصائح التي يقدمها التقرير لمرضى الذهب القولون التقرحي من الأطفال:

ـ مضغ الطعام ببطء جيدا أهم الخطوات الذي تعمل على الامتصاص الجيد للطعام وعدم اهلاك المعده ولا القولون عند هضم الطعام.



ـ التهاب القولون لدى الأطفال قد تزيد من أعراضه الأطعمة المصنعة بأنواعها من الأطعمة غير الصحية.

ـ الاطفال المصابون بالتهاب القولون قد يحتاجون إلى فيتامينات والمكملات لذلك لابد من سؤال طبيبهم على أهميته فيتامين د والكالسيوم المهمين جدا لهم ولصحتهم يجب اللجوء للفيتامينات والمكملات لتعزيز صحة أجسامهم وقوتها.

ـ تناول وجبات غذائية منخفضة الكربوهيدرات أحد أهم النصائح لمرضى التهاب قولون التقرحي من الأطفال والبعد عن بعض منتجات الألبان والدقيق.

ـ الالتزام بالنظام غذائي وصحي ورياضي متزن يساعد بشكل كبير على التقليل وتخفيف حدة االأعراض.

ـ تساعد النصائح السابقة على التغلب على بعض الأعراض المزعجة مثل الانتفاخات والغازات وآلام البطن وصعوبات تناول الطعام، اضطراب الشهية لدى الأطفال المصابين بها.