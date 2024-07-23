نائب وزير الصحة تتفقد مستشفى سوهاج العام وتشيد بجهود تلافي الولادات القيصرية غير المبررة طبيا

كتب وليد عبد السلام

قامت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، مساء اليوم بتفقد قسمي النساء والتوليد والحضانات بمستشفى سوهاج العام، ضمن الجولة الميدانية التي قامت بها اليوم بالمحافظة في إطار المرحلة الأولى لحملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات ، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو التواصل المباشر مع المواطنين ، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ، واتخاذ إجراءات فورية لتصحيحها.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير تابعت معدلات الولادات الطبيعية بالمستشفى، حيث وصلت المعدلات إلى 65% خلال الثلاثة أشهر الماضية، مقارنة ب35% فقط للولادات القيصرية ، مشيرة أن أداء المستشفى في تلافي الولادات القيصرية غير المبررة طبياً جيد.

وأضاف عبدالغفار، أن نائب وزير الصحة أكدت أن تلك المعدلات تساهم في تعزيز تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان.

وأشار عبد الغفار، أن نائب الوزير نوهت على ضرورة تحديث إحصاءات الولادات الطبيعية والقيصرية بالمستشفى بشكل دوري ، ومعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة عقب كل ولادة ، وكذا متابعة السيدات اللاتي استخدمن الوسيلة، من خلال غرف المشورة في المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية ، لضمان شمول السيدات اللاتي يخرجن من التغطية عقب السنة الأولى من استخدم الوسيلة وتبلغ نسبتهم 30%، وكذلك العمل على التدريب المستمر لمقدمي المشورة داخل المسشتفيات ، للحفاظ على ما يتحقق من إنجاز في زيادة معدلات التغطية بوسائل تنظيم الحمل.

وفي ذات السياق أوصت نائب الوزير، بضرورة وجود الطفل مع الام خلال الساعة الذهبية الأولى من الولادة، وكذا بداية الرضاعة الطبيعية لضمان استمرار وجود لبن الأم وعدم تأثره بالنقص أو الانقطاع نتيجة عدم تطبيق الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى، من الولادة والعمل على تشجيع عمليات V bac" ويقصد بها الولادة الطبيعية التالية للقيصرية للحد من الولادات القيصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أنه خلال تفقدها لوحدة رعاية حديثي الولادة بالمستشفى قامت نائب الوزير، بمناقشة الفريق الطبي للحضانات حول ، توفير فرصة الرضاعة الطبيعية للأمهات داخل الحضانة لإعلان هذه الوحدة صديقة للأم والطفل.