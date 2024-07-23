نائب محافظ سوهاج يستقبل نائب وزير الصحة لشئون السكان لبحث التعاون

سوهاج عمرو خلف

استقبل الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، وذلك على هامش زيارتها التفقدية في محافظة سوهاج، بحضور النائب محمد لبيب، أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، لتنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات.

وأكدت نائب وزير الصحة، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالقضايا السكانية، سواء وزارة الصحة أو المحافظة أو وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن هذا التنسيق من شأنه استهداف أكبر عدد ممكن من المستفيدين ومنع ازدواجية الخدمات، لافتة إلى ضرورة التواصل المباشر والشفافية مع المواطنين، مشيرة إلى عقد مجلس تنفيذي كل شهرين يضم كافة الجهات المعنية، وذلك لعرض ما تم تنفيذه على أرض الواقع.



ومن جانبه رحب نائب محافظ سوهاج بالدكتورة "عبلة الألفي" والوفد المرافق لها من الوزارة، مؤكدا على توجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتقديم كافة أوجه الدعم من المحافظة لجميع أنشطة المجلس القومي للسكان، والعمل على توفير كافة الاحتياجات، والمتطلبات، التي من شأنها تحقيق أهداف المجلس، وتحقيق نتائج ملموسة في مجال القضايا السكانية.



وتضمنت زيارة نائب وزير الصحة تفقد وحدة روافع القصير، وحرصت على التحدث مع السيدات المترددات على الوحدة، للوقوف على مستوى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة إليهم، والوقت المستغرق للحصول عليها مثل خدمة حديثي الولادة والمتابعة مع غرف تنظيم الأسرة، واستمعت إلى الفريق الطبي للوحدة، وكيفية أداء الخدمات الطبية المختلفة، للمترددين على الوحدة، وشددت على وجوب توجيه المترددات على الوحدة إلى غرفة المشورة الأسرية في بداية دخولها، والتأكد من تسجيلها لمتابعتها، سواء حصلت على المشورة في ذات اليوم أو في يوم آخر حسب رغبتها ووقتها، وذلك في إطار العمل على رفع وعي السيدات بأهمية المشورة الأسرية.