نائب محافظ بنى سويف لمناقشة سير الأعمال بمشروع سوق الدهشورى

بنى سويف - هانى فتحى

عقد "بلال حبش" نائب محافظ بنى سويف اجتماعاً بأعضاء اللجنة التيسيرية لمتابعة تنفيذ مشروع سوق الدهشوري،تنفيذاً لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بحضور :اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، هاني الجويلي رئيس المدينة، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ، محمد سيد مدير الشؤون القانونية، ومديرو المالية والحسابات والتعاقدات بديوان عام المحافظة.

وتمت مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع ونسبة الإنجاز ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها للدفع بمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بالمشروع الذي يهدف لإقامة سوق حضاري متكامل على مساحة إجمالية 2900 مترا ،ودعمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية.

وجه نائب المحافظ بتسريع وتيرة العمل بالمشروع والتنسيق بين كافة الجهات وتذليل أية معوقات للانتهاء من استلام المشروع الذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية ،ضمن خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.