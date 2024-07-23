نائب محافظ الوادى الجديد ونائب وزير الاتصالات تناقشان خطة المشروعات والتحول الرقمى

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وذلك لبحث موقف المشروعات الجارية على أرض المحافظة بالتعاون مع الوزارة، والتحول الرقمى.

وأوضحت نائب المحافظ أن اللقاء ناقش مستجدات خطة التدريب التي يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون المشترك السابق توقيعه؛ لتأهيل الكوادر البشرية وتطوير المهارات الرقمية والتكنولوجية للعاملين. كما تم استعراض خطة العمل الجارية لميكنة منظومة العمل بصندوق استصلاح الأراضي، وإمكانية إضافة خدمات جديدة منها الرفع المساحي ودراسات نوع التربة والخزان الجوفي وتحديد الخريطة المحصولية؛ لإنشاء منظومة متكاملة تخدم المستثمرين والمواطنين من خلال شباك واحد.

كما تطرّق اللقاء إلى الإعداد لبدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق والذي يضم خريطة رقمية لشبكات المرافق وقاعدة بيانات للبنيتين التحتية والأساسية وتحديثها باستخدام أحدث برامج GIS؛ لتأمين كفاءة عملها وترشيد تكلفة صيانتها وإمداد متخذي القرار والجهات التنفيذية المختلفة ببيانات دقيقة و متكاملة لتخطيط مشروعات البنية الأساسية والمرافق.