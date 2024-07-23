نائب محافظ الوادى الجديد تبحث آليات دعم مبادرة إنتاج الحرير الطبيعى

الوادى الجديد ماهر البهنساوى

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنميةالمشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر بمقر الجهاز بالقاهرة؛ وذلك لبحث موقف مشروعات التعاون المقرر تنفذها في ضوء الزيارة الأخيرة للمحافظة.

وأكدت نائب المحافظ أن اللقاء تناول سبل دعم مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء، ودراسة نموذج عمل متكامل للتوسع في إنشاء محطات إنتاج البيض والهجين، ووضع كافة التصورات لمراحل التنفيذ والإنتاج؛ لعرضها على جهات الاختصاص والوزارات المعنية للخروج بنموذج متكامل علميًا وفنيًا قابل للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور المحافظة كمركز إنتاج و توريد لمصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.