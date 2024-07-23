مندوب روسيا بالأمم المتحدة: واشنطن تواصل محاولات زعزعة استقرار البلدان

أحمد علوى

قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، الإثنين ، إن الولايات المتحدة تواصل التدخل عمدا في الشئون الداخلية لدول أخرى سعيا إلى زعزعة استقرار الوضع هناك.



وأضاف بوليانسكي ، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا ، "نرى من خطاب المبعوث الأمريكي اليوم أن التدخل في شئون الدول التي لا يحبونها ومحاولات زعزعة استقرار الوضع هناك لا يزال خيارا متعمدا لواشنطن ، ونحن نلاحظ عواقب هذه السياسة الأنانية في الشرق الأوسط وليس هناك فقط".



وتابع بوليانسكي ، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية ، "على الرغم من الأهداف المعلنة لمكافحة الإرهاب، لا يزال تنظيم داعش والجماعات الإرهابية المرتبطة به يتمتع بإمكانات كبيرة في مناطق الوجود العسكري غير القانوني لزملائنا الغربيين ، على الضفة الشرقية لنهر الفرات وفي منطقة التنف".



ومضى "هناك مقعد آخر للإرهاب وهو منطقة خفض التصعيد في إدلب، التي يسيطر عليها مقاتلو هيئة تحرير الشام الذين تحاول واشنطن إبعادهم عن أي انتقادات ، والهياكل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، التي تواصل الحفاظ على اتصالات مباشرة مع المسلحين".



وأردف " وتصر روسيا على أن الاستقرار المستدام في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الوجود العسكري الأجنبي الذي ينتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها ، كما نطالب إسرائيل بوقف الغارات الجوية على الأراضي السورية دون قيد أو شرط".