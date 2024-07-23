مقتل مواطن فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي مواطن حتفه في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية أبو ديهوم بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة الى مستشفى اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة أبو ديهوم، التابعة لقرية أبو جندير بمركز إطسا، ووجود جثة لمواطن، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين ان المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن مصرع مواطن، وتم السيطرة علي المشاجرة وضبط طرفيها، ونقل الجثة إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.