مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين

كتب أحمد جمعة

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية بإعلان المبعوث الأممي لليمن التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لحلحلة الأزمة اليمنية، وذلك في إطار دعم مصر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد. وأعربت مصر عن تطلعها لأن يكون هذا الاتفاق مقدمة على مسار التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وفقاً للمرجعيات والقرارات المتفق عليها، ومنها قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.

كما أكدت مصر أنها ستقوم بمواصلة دراسة فرص تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصنعاء، وذلك وفق الاعتبارات والإجراءات ذات الصلة، ومنها تلك الفنية واللوجستية