محافظ سوهاج: رصف عدد من الشوارع بحى شرق بطول 30 كيلو

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج إستمرار قيام الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، برصف عدد من الشوارع بمدينة ناصر بطول 30 ألف متر ، وذلك وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن رفع كفاءة الطرق وتطوير الشوارع الداخلية والخارجية، وظهورها بالمظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ومن جانبه قال علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، أن أعمال الرصف مستمرة بمنطقة ايديال وتفرعاتها، وشارع المدارس، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة لحين الانتهاء من كافة الأعمال، مع مراعاة جميع الاشتراطات والمعايير الفنية، وأعلى مقاييس الجودة في التنفيذ.

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، برئاسة عامر عوض، وبالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بسوهاج، بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة أبو كلام والشوارع والحارات المتفرعة بساحل طهطا بأطوال تبلغ 10000 متر مسطح، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بالمتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال ،تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

