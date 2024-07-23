محافظ دمياط يناقش مع رئيس مجلس إدارة مدينة الأثاث محاور ملف تطوير الصناعة

دمياط معتز الشربيني

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، لقاء مع المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث.

بدأ اللقاء بتلقى المحافظ ونائب المحافظ التهنئة من رئيس مجلس إدارة المدينة بمناسبة توليهما مهام عملهما، كما تم خلاله مناقشة محاور ملف تطوير صناعة الأثاث وخارطة الطريق التى تم إعدادها وفقًا لتوصيات ورش العمل المنعقدة بمشاركة الأطراف المعنيين بالملف، وكذلك آليات تعظيم الاستفادة من امكانيات المدينة لدعم الصناعة، حيث تأتى المدينة من أهم واكبر المناطق الصناعية المتخصصة ليس فقط على المستوى المحلى وإنما على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد محافظ دمياط، اهتمامه الشديد بهذا الملف وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير هذه الصناعة الوطنية الهامة واستعادة مكانتها و تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للنهوض بها.