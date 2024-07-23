محافظ المنوفية يتابع آخر مستجدات الأعمال بمستشفى أشمون الجديد

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، على متابعة، آخر مستجدات الأعمال بمستشفى أشمون الجديد على مساحة تزيد عن 29 ألف م2 " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه" وتضم 6 غرف عمليات وقسم للغسيل الكلوي بواقع 52 كرسيا، وقسم حضانات الأطفال بـ 42 حضانة وقسم الحروق بواقع 5 أسرة عناية و10 أسرة إقامة، فضلا عن قسم العناية المركزة بـ 44 سريرا، وقسم العيادات الخارجية بـ19 عيادة " وقسم الاستقبال والطوارئ بـ 27 سرير، وقسم الإقامة الداخلية بإجمالى 186 سرير".



وأشار المحافظ إلى أن العمل جارى على قدم وساق للمشروعات الطبية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز للانتهاء منها وفق البرنامج الزمنى المقرر تمهيداً لدخولهم الخدمة أمام المواطنين، حيث تعد المستشفيات بمثابة صرح طبى جديد وإضافة قوية للمنظومة الصحية على أرض المحافظة.

يأتى ذلك فى ضوء إستمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية والدورية لكافة المشروعات التنموية والخدمية التي تتم علي أرض المحافظة لخدمة المواطنين.