محافظ الغربية يتابع نتائج الحملة المكبرة على المخابز البلدية بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق برغيف الخبز، و اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من تسول له نفسه بالتلاعب بالخبز المدعم، موجها تحذيرات شديدة اللهجة للأفران بتحسين أدائها، وضبط عملية بيع الخبز وتحسين جودته وتوفير رغيف عيش مطابق للمواصفات للمواطنين بجميع المخابز.

كما أكد المحافظ على استمرار الجولات، بشكل مفاجئ على المخابز البلدية لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة حتى يشعر المواطن بالتغيير الإيجابي في جودة الخبز.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية بحي أول وثان المحلة بقيادة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ و اللجنة العليا للرقابة على الأسواق برئاسة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً ، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين بمركز ومدينة المحلة، وتمكنت الحملة من تحرير46 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة.

حيث تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير محضر نقص وزن 13 جرام لمخبز بلدي بقرية كفر حجازى ، وكذلك مخبز آخر بكفر حجازى مغلق ومتوقف عن العمل ، كما تم تحرير محضر نقص وزن 11 جرام بابو شاهين و مخبز بالدواخلية لنقص وزن 15 جرام ، مخبز بقرية العامرية نقص وزن 9 جرام ،مخبز بلدى قرية عطاف نقص وزن 8 جرام ، ومخبز بمنشاه الامراء نقص وزن 10 جرام ، ومخبز بمنشاة الامراء نقص وزن 9 جرام ، مخبز بقرية محلة حسن نقص وزن 8 جرام ،مخبز بقرية السجاعية غير مطابق للمواصفات ، مخبز بقرية نمرة البصل غير مطابق للمواصفات ، مخبز بمحلة ابوعلى نقص وزن 8 جرام ،مخبز بمحلة ابو على غير مطابق للمواصفات ومخبز اخر بمحلة ابوعلى نقص وزن 9 جرام ،مخبز بعزبة الشراكى نقص وزن 9 جرام ،مخبز يميت سراج نفص وزن 6جرام ، مخبز بقرية محلة القصب نقص وزن 7 جرام، ومخبز بقرية بشبيش عدم وجود ميزان حساس بالمخبز ،ومخبز اخر بقرية بشبيش نقص وزن 7 جرام ، مخبز بقرية لومانا نقص وزن 9جرام.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير عدد تسع محاضر نقص اشتراطات صحية وعدد تسع محاضر عدم حمل شهادة صحية.

كما قامت هيئة سلامة الغذاء من تحرير تسعة محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

و أِشار اللواء اشرف الجندي، إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.