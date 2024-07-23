محافظ السويس يؤكد ضرورة تكثيف ندوات التوعية لمواجهة القضية السكانية.. صور

السويس - صبرى غانم

عقد المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة السويس جلسته اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس لمناقشة الأعمال التى تم إنجازها خلال الفترة السابقة، واستعراض خطة فرع المجلس القومى للسكان بالسويس خلال الفترة القادمة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة ، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.



أكد اللواء طارق حامد الشاذلي على تكثيف الندوات للتوعية بخطورة المشكلة السكانية ومحاورها المختلفة بالتعاون بين المجلس القومى للسكان والمديريات والجهات المعنية، مؤكدًا أهمية تكامل المنظومة للوصول إلى الأهداف والنتائج المطلوبة، مؤكدًا على التعاون مع الجمعيات الأهلية ومديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم ومديرية التضامن الاجتماعى ووحدة السكان بمحافظة السويس ومركزالإعلام والجهات المعنية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية والعمل على توعية المواطنين بأهمية القضية السكانية في حياتنا من خلال كل جهة ومديرية، كذلك يتم التوعية بالمساجد أثناء خطبة الجمعة والدروس اليومية والكنائس.



أكد المحافظ أهمية إعداد تقرير خاص بنشاط هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية، من خلال زيادة عدد المشاركين في مجال محو اﻷمية، لزيادة أعداد المواطنين للحصول على شهادة محو الأمية، والاستفادة منها في حياتهم وإعلان حي عتاقة خالي من الأمية.



وأكد المحافظ على البدء في إعداد مؤتمر موسع للإحتفال باليوم العالمي للسكان، وعرض كل ما يتعلق بالقضية السكانية، كما طلب المحافظ من مديرية الثقافة تكثيف نشاطها والتنسيق مع الجهات المعنية للتوعية بالقضية السكانية، مؤكدا على الجميع بالمشاركة فى القوافل التنموية والتى تؤثر على تحسين كافة الخصائص السكانية، بالإضافة إلى تنظيم قوافل صحية وتوعوية وحملات تنشيطية لتنظيم الأسرة، وطلب المحافظ من المجلس القومي للسكان مشاركة الجهات المعنية بالصناعة والغرفة التجارية والزراعة لتوفير فرص عمل للشباب والمشاركة في مواجهة القضية السكانية.

وقدمت مدير عام فرع المجلس القومى للسكان بالسويس عرضًا لمحاور العمل التى تم إنجازها فى مجال الأسرة والسكان خلال الفترة الأخيرة، والمؤشرات الحيوية الخاصة بمحافظة السويس، كما عرضت محاور الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2024-2030)، وهي محور ضمان الحقوق الإنجابية، محور الإستثمار فى الثروة البشرية، محور تدعيم دور المرأة، محور التعليم والتعلم، محور الإتصال والإعلام من أجل التنمية، موضحة كل محور وخطوات تنفيذه وآليات تفعيلها بالتنسيق مع الجهات الشريكة.



كما أكد المحافظ دور مديرية الصحة في الارتقاء بالعمل السكاني وتنظيم الأسرة، وعمل القوافل الطبية في المناطق النائية لخدمة المواطنين، والقطاع الريفي بالجناين، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية بالمجان. حضراللقاء عبير على، مدير عام فرع المجلس القومى للسكان، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة، وأميمة رفعت مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وسيدة الرفاعى مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية، ورمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والشيخ ماجد راضي مدير عام الأوقاف، والدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتورة سمر مجدى، مدير وحدة السكان بمحافظة السويس، ومسئولون بالمجالس القومية المتخصصة، ومجمع الإعلام والجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



جانب من اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة السويس



جانب من اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة السويس



جانب من اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة السويس