محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من المراكز التكنولوجية للاطمئنان على سير العمل

الإسماعيلية-صبرى غانم

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجولة تفقدية اليوم الثلاثاء، لعدد من المراكز التكنولوجية بنطاق محافظة الإسماعيلية؛ للاطمئنان على سير العمل ومعدل الإنجاز بقانون التصالح الجديد لمخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور على حطب مدير المكتب الفني، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث.

واستهل أكرم جولته بتفقد المركز التكنولوجي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والذي يقع بمنطقة الشيخ زايد.

واستمع أكرم لشرح شيرين جمعة مديرة المركز التكنولوجي بحي ثالث عن الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين، ومعدل الإنجاز بقانون التصالح الجديد لمخالفات البناء، هذا إلى جانب شرح الشهادة المؤمنة وشروط الحصول على قيد الارتفاع وخطوات التقديم للمواطنين والتسجيل على السيستم ورسوم جدية التصالح.

تلا ذلك تفقد المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الإسماعيلية، واستمع "أكرم" لمسئولة تلقي طلبات الشكاوى الخاصة بالمواطنين وطرق التعامل مع تلك الشكاوى.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية المركز التكنولوجي لحي أول مدينة الإسماعيلية واستمع لشرح مفصل من علا حامد مديرة المركز التكنولوجي بحي أول عن الخدمات التي يقدمها المركز، هذا إلى جانب معدل الإنجاز بطلبات المواطنين الخاصة بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء.

وخلال الجولة، أكد أكرم على ضرورة حصر كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين موجهًا بسرعة العمل على حلها وإزالة أسبابها.

وأشار أكرم إلى الاهتمام بتلقي طلبات ذوي الهمم وتيسير وتسهيل الإجراءات لهم من خلال الشباك الواحد الخاص بهم.

