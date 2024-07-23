محافظ أسيوط يلتقى وفد قادرون باختلاف ويؤكد دعمه الكامل لتمكين ذوى الهمم

أسيوط-هيثم البدرى

التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بهاء مرعى بخيت مدير مكتب قادرون بإختلاف بمستشفي القوصية، وذلك للتهنئة على ثقة القيادة السياسية وإختياره محافظاً للاقليم، والتنسيق لمزيد من الدعم للأشخاص ذوى الهمم بالمحافظة، جاء ذلك بحضور أحمد ممدوح الكومى استشارى الإعاقة والتدريب.



وأكد محافظ أسيوط ، خلال اللقاء على دعمه الكامل للأشخاص ذوى الهمم وتمكينهم فى كافة القطاعات ودمجهم فى المجتمع، فضلاً عن مشاركتهم بكافة الفعاليات والأنشطة وتكريم المتميزين منهم، واصفاً اياهم بأنهم ذوى قدرات خاصة.



كما وجه المحافظ، بتجديد مكتب قادرون بإختلاف بمستشفى القوصية المركزى، لتقديم الخدمات للأشخاص ذوى الهمم بالمركز، معلناً استجابته السريعة لطلباتهم ومقترحاتهم تحقيقاً للصالح العام ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار محافظ اسيوط ،إلى إنه يبذل كل ما في وسعه لتحقيق آمال وطموحات المواطنين وتقديم خدمات حقيقية على أرض الواقع تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.