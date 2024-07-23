محافظ أسيوط: صيانة وتركيب كشافات الإنارة للطرق بنطاق مركز أبوتيج

أسيوط -هيثم البدرى



أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على صيانة وتركيب كشافات الإنارة للطرق الرئيسية والفرعية ،بنطاق مركز أبو تيج تباعاً تجنباً لوقوع حوادث حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز أبو تيج برئاسة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبو تيج، بصيانة وتبديل الكشافات المعطلة وتركيب لمبات وكشافات جديدة على الطريق الزراعي (أسيوط/سوهاج) بداية من أمام الشيخ محمد حتى داخل قرية الفليو وجاري المتابعة باستكمال الطريق بالكامل بنطاق المركز ثم الطرق الرئيسية ويليها الطرق الفرعية .

