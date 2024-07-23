اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 03:40 م
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كامل الوزير يتابع إنتاج السيارات فى أحد مصانع 6 أكتوبر

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 02:05 م
كامل الوزير يتابع إنتاج السيارات فى أحد مصانع 6 أكتوبر جانب من الجولة
كتب إسلام سعيد تصوير حسن محمد

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تابع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، مراحل إنتاج وتصنيع السيارات داخل المصنع، واطلع على المراحل الأولية للتصنيع وحتى المراحل النهائية لخروج السيارة في شكلها النهائي.

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يرافقه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مصنع نيسان مصر لإنتاج السيارات داخل المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

كما استمع الوزيران لشرح توضيحي وتفصيلي عبر شاشة عرض، تضمنت نبذة عن تاريخ شركة نيسان مصر، وتفاصيل تصنيعها للسيارات وحجم تدخل التصنيع المحلي في السيارة والذى وصل إلى 51%.

وحضر الزيارة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع دعاء سليمة الرئيس التتفيذي لمركز تحديث الصناعة.


 







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