"شيماء" ماجستير تربية رياضية وتبدع فى إصلاح التكييفات والفلاتر بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

سطرت شيماء مسعد حاصلة على بكالوريوس تربية رياضية جامعة طنطا، قصة نجاح بعدما استطاعت أن تثبت نجاحها في مجال صيانة وإصلاح التكيفات وفلاتر المياه، بعدما اكتسبت الخبرة من زوجها، الذي كان سببا في إتقانها الصنعة، واصبحت تمتلك الخبرة في أعمال الصيانه.

وقالت شيماء مسعد، لـ اليوم السابع، إنها حصلت على بكالوريوس تربية رياضية، وحصلت على ماجستير بتقدير جيد جدا، وأن مهنة زوجها الأساسية هي هندسة صيانة وإصلاح أجهزة التكييف والفلاتر منذ 8 سنوات، موضحة أنها اكتسبت الخبرة من زوجها، الذي استطاع أن يجعلها ذو خبرة واسعة في ذلك المجال.

وأشارت إلى أن في بداية نزولها لسوق العمل، بدأت في العمل الإداري وتنظيم المواعيد وتسجيل بيانات العملاء، ثم بعد ذلك بدأت في العمل معه في مجال الصيانة والإصلاح حيث بدأت في الفك والتركيب وعمل الصيانات البسيطة أولا ومرور الوقت ومع الممارسة توسع مجال خبرتها، والحصول على دورات تدريبية في هذا المجال الكبير وطريقة اكتشاف الأعطال وصلاحها وأعمال اللحام والشحن وقياس نسبة الفريون.

وأوضحت أن لديها طفلين أكبرهما 7 سنوات ونصف والثاني 5 سنوات ونصف، وتستطيع أن توفق بين عملها وبين حياتها الأسرية، ورعاية اطفالها، علي أكمل وجه، حيث تقسم وقتها ما بين البيت ورعاية أسرتها وبين العمل مع زوجها في مجال صيانه وإصلاح التكيفات والفلاتر.

وأضافت أنها واجهت حالة من الاستغراب من بعض العملاء، خاصة وأنها سيدة وهو مشهد غير مألوف لهم ولكن استطاعت أن تثبت كفاءتها بجدارة.



شيماء أثناء العمل



شيماء في الورشة



شيماء ماجستير تربية رياضية وتبدع في صيانة وإصلاح التكييفات والفلاتر