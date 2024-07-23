س و ج.. ما لا تعرفه عن قضية الغدر ومقتل 3 مصريين بالخارج على يد صديقهم

كتب إيهاب المهندس

اقتربت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، من القصاص من مبلط سيراميك، متهم بقتل 3 من أصدقائه بعد أن قدموا له كل العون للعمل بعد سفره لإحداي الدول العربية، طمعا في أموالهم فاستغل نومهم ليقتلهم بدم بارد، لتحيل الجنايات أوراقه للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وخلال النقاط التالية سنجيب على تفاصيل القضية منذ بدايتها وحتي إحالة القاتل للمفتى..

ـ كيف تعرف القاتل على المجني عليهم الثلاثة؟

في مارس من عام 2023، كان المتهم مسافر للعمل في إحدي الدول العربية، وليس له أقارب، وتعرف على شاب من المجني عليهم في الطائرة، وعرض عليه الشاب الاقامة معه كنوع من الشهامة وتقديم المساعدة للمتهم، وأيضا ساعدوه في إيجاد فرص عمل ولكن المتهم استمع لشيطانه وقرر قتل المجني عليهم بدافع الشرقة.

ـ كيف ارتكب المتهم الجريمة؟

المتهم في يوم الواقعة استغل استغراق اثنين من الضحايا في النوم وطعنهم بسلاح ابيض حتي فارقا الحياة، وقام بسرقة متعلقات الشقة وأموال يضعوها في خزينة في مسكنهم، وعندما شعر بوصول الضحية الثالثة للسكن طعنه من الخلف في ظهره أكثر من طعنه ليفر هارب ويحجز ويعود لمصر.

ـ كيف تم اكتشاف الجريمة؟

بعد ساعات من ارتكاب الجريمة حاول أحد أقارب المجني عليهم مقيم التواصل معهم فوجد هواتهم مغلقه، فأبلغ الشرطة ليعثروا على جثث الضحايا، ليتم اخطار الانتربول ويقبض على المتهم أثناء هبوطه في مطار القاهرة.

ـ كم عدد الجلسات التي نظرتها الجنايات في القضية؟

نظرت المحكمة 6 جلسات في القضية أولها يوم 9 مارس الماضي وأخرها جلسة 15 يوليو الجاري.

ـ ما هو أخر قرار صدر في الدعوي؟

قررت محكمة الجنايات إحالة المتهم للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 8 سبتمبر المقبل للحكم على المتهم.