سفارة مصر فى موريشيوس تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

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استعرضت سفيرة مصر فى موريشيوس السفيرة عبير علم الدين، الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياحية، وكذلك جهود التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة متمثلة فى المشروعات القومية الكبرى.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي نظمته سفيرة مصر في موريشيوس؛ بمناسبة الذكرى الـ 72 لثورة 23 يوليو المجيدة، والتي مثلت تتويجاً لنضال الشعب المصري، وذلك بحضور العديد من الشخصيات البارزة وأعضاء الجالية المصرية من الجيلين الثاني والثالث، حيث حرص أبناء الجالية على المشاركة في العيد الوطني حرصاً على دوام التواصل مع الوطن الأم.

وأشادت السفيرة عبير علم الدين- بحسب بيان وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بدور الجالية المصرية في موريشيوس في تعزيز أطر التعاون من خلال إسهاماتهم في نقل الخبرات والتجارب المصرية في مختلف القطاعات التجارية والصحية والاستثمارية والتجارية إلى موريشيوس.