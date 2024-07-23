سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 23-7-2024 بالبنوك المصرية

كتبت مروة الغول

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء23-7-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.27جنيه للشراء، 13.29جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.27 جنيه للشراء.

13.29جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.36جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.28جنيه للشراء.

13.40جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.37جنيه للشراء.

13.29جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.34جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.