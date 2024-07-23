روسيا وبيلاروسيا تدعوان لبذل جهود تفعيل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

أ ش أ

دعت روسيا وبيلاروسيا، المجتمع الدولي إلى "بذل الجهود لتعزيز كفاءة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بيان لوفدي البلدين -خلال جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2026- أن "روسيا وبيلاروسيا تصران على أن معاهدة حظر الانتشار النووي لها أهمية قصوى فيما يتعلق بتعزيز الأمن العالمي".



وأوضح البيان أنها "أحد العناصر الأساسية لنظام الحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار"، مشيرًا إلى أن "الالتزام بالقيم الأساسية للمعاهدة وتعزيز كفاءتها ليس واجب جميع الدول الأعضاء فحسب، بل هو أيضًا إحدى المهام ذات الأولوية القصوى للحفاظ على الاستقرار العالمي".



وحسب "تاس"، فقد دعا وفدا البلدين المجتمع الدولي إلى "الاستمرار في التزامه بسلامة معاهدة منع الانتشار النووي والأهمية المتساوية لأجزاءها الثلاثة الأساسية: منع الانتشار النووي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ونزع السلاح"، مشددين على أن الوضع الحالي في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي "لا يشجع بأي حال من الأحوال أنشطة نزع السلاح".