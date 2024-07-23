اليوم السابع
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رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 01:03 م
رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي
كتب أحمد إسماعيل

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استقبل صباح اليوم الثلاثاء المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار  محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة في القضايا محل الاهتمام المشترك وتنسيق التعاون القانوني والقضائي بينهما.

حضر اللقاء المستشارين نواب رئيس الهيئة:
المستشار محمد حسن الأمين العام.
والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.
والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي (1)
رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي 

 

رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي (2)
رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي

 

رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي (3)
رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي

 

رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي (4)
رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي

 

رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي (5)
رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي

 

 







وزير الشئون النيابية

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