"رئيس البريد المصرى".. يستقبل المدير العام للبريد السودانى لبحث أوجه التعاون المشترك

كتبت هبة السيد

استقبل اليوم عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البريد المصري، الدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج، المدير العام للبريد السوداني، وذلك بمقر البريد المصري التاريخي بالعتبة؛ بهدف بحث أوجه التعاون المشترك، حيث تناول اللقاء مناقشة مستجدات العمل البريدي وإعادة إرسال واستقبال الطرود والمراسلات بين مصر والسودان، بحضور الأستاذة نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، والأستاذ حاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة.

وفي مستهل اللقاء رحّب عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بالدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج، المدير العام للبريد السوداني، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية السودانية، والمكانة التي تحظى بها جمهورية السودان لدى الشعب المصري.

ومن جانبه وجه الدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج، المدير العام للبريد السوداني الشكر للدولة المصرية على جهودها في دعم الشعب السوداني خلال الأزمة التي يمر بها، مشيدًا بالتعاون المشترك بين البريد المصري والبريد السوداني، موضحًا أن البريد المصري داعم أساسي للبريد السوداني خلال الفترة الماضية، متمنيًا مضاعفة سبل التعاون لتشمل تبادل الخبرات بين البريد المصري والبريد السوداني والاستفادة من التطور الذي يشهده البريد المصري والنجاح الذي حققه لإعادة بناء منظومة البريد السوداني وإنشاء وتطوير الأنظمة وتدريب العاملين، كما تناول اللقاء مناقشة طرق نقل المواد البريدية الصادرة والواردة من وإلى السودان، ودراسة استقبال ومعالجة المواد البريدية عن طريق الشحن البري.

وخلال اللقاء أكد عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البريد المصري العلاقات التاريخية والأخوية الممتدة التي تربط مصر والسودان الشقيق، مؤكدًا حرص مصر على الوقوف بجانب جمهورية السودان وشعبها الشقيق وأنها تحظى بأولوية على أجندة القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن البريد المصري لن يدخر جهدًا في تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة للبريد السوداني في ظل الأزمة التي يمر بها حاليًّا، حيث سيتم بحث ومراجعة جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية تبادل الخبرات بين البريد المصري والبريد السوداني لنقل تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي للبريد السوداني؛ وذلك بالاعتماد على الخبرات التي يمتلكها البريد المصري والنجاحات التي حققها.

واصطحبت نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، الدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج، المدير العام للبريد السوداني في جولة تفقدية تفقد خلالها مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" التاريخي ومتحف البريد الذي يضم العديد من المقتنيات التاريخية مبديًا إعجابه بما شاهده من مقتنيات في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي على مر العصور بالإضافة إلى مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" التاريخي الذي يعد تحفة معمارية من الطراز الأول، مشيدًا بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات المتكاملة التي يقدمها، مُبديًا إعجابه بما شاهده من نظم التحول الرقمي والميكنة الحديثة داخل مكتب بريد "القاهرة الرئيسي"، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للبريد المصري ، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين البريد المصري والبريد السوداني بما يساهم في تحقيق طفرة في أداء البريد السوداني عبر الاستفادة من خبرات البريد المصري في ضوء العلاقات المتميزة بين مصر والسودان.