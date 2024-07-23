خالد عبد الغفار: مصر تنتج حوالي 4 مليار علبة أدوية سنويًا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن 90% من المستلزمات الطبية في كل الدول مستوردة وتعتمد على مكون أجنبي، ولذلك عند وجود رقم معين للموازنة كانت تعمل الوزارة على وضع أولويات لعدم التقصير في الإنتاج.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كل 100 علبة دواء في مصر ينتج منها حوالي 91 علبة في مصر، لافتًا إلى أن الـ9 علب المستوردين من الأدوية يصل ثمنهم إلى 34% من ثمن الـ100 علبة، ومؤكدًا أن مصر تنتج حوالي 4 مليار علبة أدوية سنويًا.



وتابع: "95% من مصانع الأدوية في مصر قطاع خاص و5% قطاع أعمال»، لافتًا إلى أن الأدوية المستورة من الخارج هي أدوية الأورام وأدوية المناعة والأدوية البيولوجية والتي من الصعب على معظم دول العالم أن يوطنها، ولكن تعمل على مصر على توطينها حاليا لتقليل الفجوة في سعر الأدوية المستورة".

وذكر، أنه كان هناك توجه غريب للغاية بأن دولة لابد أن تفعل كل شيء، مردفا: "هي التي تنشأ وتصرف وتقدم الخدمة وهي التي تراقب عليها، لا يوجد في العالم منظومة تعمل في كل الإجراءات وتراقب على نفسك كذلك".



وأضاف/ أن منظومة التأمين الصحي الشامل بنيت على أن المواطن يمتلك كارت في جيبه، يسهل عليه الذهاب للمستشفى التي تعاقد معها، لافتا: "وضعنا في منظومة التأمين الصحي الشامل لكل إجراء قيمة وجودة، بالتالي لن يتغير القطاع الخاص في تقديم خدمته عن مستشفى حكومي.

وواصل: "وجود القطاع الخاص في الفترة المقبلة لكي يدعم مستشفيات جديدة، لدينا 1.4 سرير لكل 1000 مواطن، والحد الأدنى العالمي 3 أسرة، بالتالي نحن أقل من المعدل العالمي بنسبة الأسرة لعدد المواطنين بواقع 50%، ولدينا أمل في الوصول للمعدل العالمي، وحلم آخر في الحفاظ على هذه المعدلات".