حياة كريمة.. المرحلة الثانية تستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحى فى الريف

كتبت أسماء أمين

تستهدف المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي في الريف إلى 80%، ويستحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على حوالي 57% من تكلفة المرحلة الثانية، كما يستحوذ قطاع الصحة على حوالي 10%، حسب بيانات وزارة التخطيط.

ولتنفيذ المرحلة الثانية والتي تبلغ التكلفة التقديرية لها 567 مليار جنيه لتنمية 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين 21.4 مليون مواطن.

وتستهدف المرحلة الثانية استكمال مخطط تطوير محطات السكك الحديدية بمراكز المرحلة الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة التي تخدم القرى والمراكز

كما تستهدف زيادة معدلات اتصال القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والاتصال بالإنترنت وتحسين جودة خدمات الاتصالات.

وبلغت مخصصات المرحلة الأولى لـ "حياة كريمة" 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية فى 52 مركزًا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن

وبلغ متوسط معد التنفيذ للمرحلة الأولى 83.4%، وقد بلغ نصيب محافظات الصعيد نحو 68% من مخصصات المرحلة الأولى يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61 % من إجمالي المستفيدين.

واستحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على نحو 50% من مخصصات المرحلة الأولى كما تستهدف المرحلة الأولى رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60%.