حبس تشكيل عصابى بتهمة النصب على المواطنين باستخراج أوراق مزروة

كتب كريم صبحى

قررت جهات التحقيق حبس 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لتكوينهم تشكيلا عصابيا، للنصب على المواطنين وإيهامهم باستخراج أوراق لقائدى السيارات الراغبين فى العمل بشركات النقل الذكى.

نجحت الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والادعاء بقدرتهم على تعيين السائقين فى شركات النقل الذكى، بموجب أوراق مزورة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتعليق تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لقدرته على استخراج أوراق مزورة لقائدى السيارات الراغبين فى العمل عبر شركات النقل الذكى بمقابل مادى وإتخاذه من أحد المقاهى بمنطقة وسط البلد بالقاهرة مقرًا لمزاولة نشاطه.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من (10 أشخاص - مقيمين بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية") تخصصوا فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والادعاء بكونهم وكلاء معتمدين لدى شركات النقل الذكى "على خلاف الحقيقة"، وقدرتهم على تعيين السائقين بتلك الشركات "ممن لا تتوافر لديهم شروط التعيين" وقيامهم بتزوير المستندات وتقديمها ورفعها إلكترونيًا على المواقع الخاصة بتلك الشركات بقصد إدخال الغش والتدليس على مسئولى تلك الشركات.. والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق الاستفادة المادية.