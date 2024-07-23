جهود مكثفة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى البحيرة.. اعرف التفاصيل

البحيرة -ناصر جودة

تعتبر مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات الرئاسية التى تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين في الريف المصرى خاصة المناطق الاكثر احتياجا.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة والتى تبلغ 8344 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه.

وتضم مبادرة حياة كريمة بالبحيرة خلال المرحلة الاولى 6 مراكز هى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون"، بإجمالى 43 قرية رئيسية و 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا إلى جانب إدراج مركزى الدلنجات وإيتاى البارود ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وذلك لخدمة مليون مواطن بمحافظة البحيرة.

وتعد قرية الابعادية التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة إحدى النماذج الهامة التى يجرى بها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لاكتمال مرافقها وتنفيذ كافة المشروعات الحيوية بها والتى تتماس مع احتياجات المواطنين.

وشهدت قرية الأبعادية نحو 80 مشروعا بجميع القطاعات الخدمية منها 13 مشروعا لمياه الشرب، و9 مشروعات بقطاع الصحة، و22 مشروع اتصالات، و7 مشروعات أبنية تعليمية، و8 مشروعات كهرباء، و8 صرف صحى، و 3 مشروعات للشباب والرياضة ومشروعين للرى.

كما يتم تنفيذ مشروعات جديدة بقطاعات الغاز والتضامن الإجتماعى إلى جانب انشاء مجمع للخدمات الحكومية و مجمع للخدمات الزراعية وأسواق و مركزين الإطفاء والإسعاف.