جنايات بورسعيد تقضى بإعدام قاتل والده

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: مصطفى عبد الحفيظ، وأشرف عبيد، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: إسماعيل عوكل وسمير رضا، بإجماع الآراء، اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة المُدان بقتل والده بالإعدام شنقًا، وذلك بعد إحالة أوراق قضيته بالجلسة السابقة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.

وترجع أحداث الجريمة إلى شهر سبتمبر من عام 2023 نطاق قسم شرطة الضواحي، باتهام المدعو "ابراهيم.ن.ع.ا" 21 عامًا - عاطل - بقتل والده عمدا مع سبق الإصرار.

وشهدت الجلسة الماضية تنازل والدة المتهم - زوجة المجني عليه - عن حق زوجها، كما استمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بأقصى عقوبة للمتهم، كما استمعت لمرافعة الدفاع عن المتهم.