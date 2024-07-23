جامعة دمنهور تشارك بقافلة "أنت الحياة "بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

شاركت جامعة دمنهور اليوم الثلاثاء بقافلة (أنت الحياة) بقرية قومبانية أبو قير التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار لليوم الثاني على التوالي، بالتنسيق مع وكلاء كليات (التمريض – الزراعة – التربية) لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس-رئيس جامعة دمنهور، الأستاذ الدكتورة / منى مبروك – قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،



تأتي تلك المشاركة انطلاقا من حرص الجامعة على استمرار تقديم الخدمات المجتمعية المتاحة لخدمة مواطني المحافظة وتوطيد التعاون والتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، حيث قامت "القافلة الصحية لكلية التمريض" بعقد دورة إسعافات أولية لـ٢٠مواطنًا عن كيفية التعامل مع حالات الاختناق والجروح والكسور والحروق، وتم عمل مسح صحي بقياس ضغط الدم واكتشاف مرض السكري لـ 80 مواطنًا، والتثقيف الصحى لـ 40 سيدة عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه وتعليمهم كيفية الفحص الذاتي، وتثقيف صحي لـ 30 سيدة عن قضية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة لتنظيم الأسرة وكيفية استخدامها، بالإضافة إلى التوعية عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والإقلاع عن التدخين ومكافحة التعاطي وعلاج الإدمان والإلتهاب الكبدي الوبائي ( فيروس سي) لـ50 مواطنًا، وكذلك تثقيف صحى لـ 30 سيدة عن رعاية الأم الحامل والنزلات المعوية والإسهال والجفاف لدى الأطفال.

على جانب آخر قدمت " القافلة الزراعية " التوعية والإرشاد الزراعي و تم زيارة الحقول و تشخيص الإصابات المرضية 33 حالة للمشاكل المرضية للمحاصيل الحقلية، ومحاصيل الخضر كأعفان الجذور فى الذرة ومشاكل النيماتودا، تم توزيع 10 عبوات مبيد حيوي، 5 عبوات أحماض أمينية، 7 عبوات عناصر صغري، 5 عبوات معالج ملوحة، 15 نشرة توعوية للزراعات المختلفة، إعداد 10 برنامج تسميد وتغذية لزراعات الحقلية ومحاصيل الخضر المختلفة.



وقامت "القافلة التوعوية لكلية التربية" بعمل مبادرات تثقيفية لتوعية أهالى القرية وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة؛ منها أضرار التسرب من التعليم ومدى تأثيره على البطالة، وأهمية الترابط الأسري وماينجم عنه من تماسك اجتماعى، وأضرار الزواج المبكر على الصحة العامة، كما تم التوعية بأهمية محو الأمية لما تمثله من مخاطر على نمو وتطوير المجتمع، حيث تم مقابلة 28 ربة منزل و17عاملًا و 54 مواطنًا أمي، وتم الاتفاق على فتح 15 فصلًا لمحو الأمية يقوم طلاب مركز كفر الدوار بمحو أميتهم .